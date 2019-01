Incidenti in Montagna: recuperati 5 scalatori su cascata di ghiaccio

Il Soccorso alpino valdostano ha recuperato nella notte degli scalatori in difficoltà su una cascata di ghiaccio a Cogne: l’intervento è stato eseguito alcune ore fa sulla via denominata “Pattinaggio artistico”, e ha riguardato due cordate di “ghiacciatori” che non erano più in grado di rientrare.

Cinque persone sono state raggiunte e ricondotte a valle: sono in buone condizioni fisiche.

Alle operazioni hanno partecipato anche i finanzieri del Sagf e i Vigili del fuoco.