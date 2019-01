Incidenti in Montagna: escursionista scivola su ghiaccio, ferito

Un escursionista è scivolato sul ghiaccio ferendosi mentre percorreva il sentiero 972 che da Forcella Grava Piana porta a Barcis (Pordenone): l’incidente è avvenuto ieri a una quota di 1.400 metri, dove la temperatura era di -13°C con folate di vento. Impegnato nelle operazioni di recupero il Soccorso Alpino e Speleologico di Maniago.

Il 57enne era partito con un’altra persona dall’Alpago per raggiungere la Forcella: a causa della stanchezza di uno dei due avevano deciso di rientrare per il sentiero 972, ma l’uomo è scivolato rimanendo impigliato con il rampone in un pino mugo, procurandosi una probabile frattura al ginocchio e una distorsione alla caviglia che gli ha impedito di proseguire.

Le squadre di terra del Cnsas sono partite subito dopo la richiesta di soccorso: gli escursionisti sono stati riportati a valle in serata con l’elisoccorso.