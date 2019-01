Incidenti sulle montagne lombarde: 2 morti in poche ore

Due incidenti mortali nelle montagne lombarde nel giro di poche ore: il primo incidente si è verificato questa mattina a Valbondione (Bergamo), dove ha perso la vita un 47enne di Berzo San Fermo, caduto in un dirupo durante una gita.

A distanza di poche ore un secondo incidente: un alpinista milanese è deceduto cadendo in un canalone sul monte Blumone, in provincia di Brescia tra Valsabbia e Vallecamonica. Con lui anche una donna, 35enne, che è stata trasportata in gravi condizioni a Brescia in ospedale. I due alpinisti stavano scalando lungo un canale al Cornone del Blumone, nel gruppo dell’Adamello, a 2.843 metri di quota tra Valsabbia e Valcamonica, e sono precipitati.