Incidenti in Montagna: giovane muore dopo caduta nella zona del Pizzo del Becco

Un giovane ha perso la vita in seguito a una caduta durante un’escursione nella zona del Pizzo del Becco, sulle montagne del Bergamasco: lo rende noto il Soccorso alpino. Il 25enne era uscito ieri in mattinata per andare in montagna: il mancato rientro in serata ha fatto scattare l’allarme.

Il corpo del giovane è stato ritrovato nella notte sotto la parete sud-est del Pizzo del Becco, a 2200 metri di quota.