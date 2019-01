Incidenti in Montagna: precipita in un canalone, escursionista morto in Valcamonica

Incidente questa mattina sul versante camuno del monte Blumone ai 2.843 metri di quota tra Valsabbia e Valcamonica: due alpinisti, un uomo e una donna, si trovavano sul canalone centrale del Cornone di Blumone, che dal lago della Vacca porta in cima, quando, improvvisamente, sono caduti nel vuoto per circa 100 metri, tra neve e ghiaccio.

Altri escursionisti sono tornati al rifugio Tita Secchi per lanciare l’allarme: è partita da Brescia l’eliambulanza che ha portato in quota anche tecnici del Soccorso Alpino.

Nell’incidente ha perso la vita un uomo di circa 30 anni, mentre la donna, che avrebbe circa 35 anni, è stata tratta in salvo, anche se in gravi condizioni.