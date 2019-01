Incidenti sul lavoro: operaia resta bloccata con le braccia in un macchinario, è grave 

Un’operaia è rimasta gravemente ferita alle braccia in un incidente sul lavoro avvenuto in una lavanderia industriale in località Passovecchio a Crotone. La donna è rimasta con le braccia incastrate tra i rulli di una macchina piegatrice di indumenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale che, nonostante la difficoltà dell’intervento per gli spazi ridotti e la delicatezza della situazione, sono riusciti a tagliare i rulli del macchinario permettendo di estrarre le braccia della giovane. L’operaia ha riportato traumi da schiacciamento ed è stata presa in cura dai medici Suem118 che ha provveduto a tamponare un’emorragia ed all’immediato trasporto in ospedale.