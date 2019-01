Influenza: casi in aumento, oltre 1,2 milioni di italiani colpiti

In aumento il numero di casi di influenza in Italia: si stimano nell’ultima settimana considerata – quella dal 17 al 23 dicembre 2018 – circa 225.000 casi, per un totale, dall’inizio della sorveglianza, di circa 1.230.000. Sono gli ultimi dati relativi alla sorveglianza epidemiologica delle sindromi influenzali, elaborati dal Dipartimento Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità attraverso il bollettino Influnet.

Il livello di incidenza in Italia è pari a 3,7 casi per mille assistiti. Colpiti maggiormente i bambini al di sotto dei 5 anni in cui si osserva un’incidenza pari a 11,1 casi per mille assistiti.

Umbria, P.A. di Trento, Abruzzo e Sicilia le Regioni maggiormente colpite.