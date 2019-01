Influenza: picco di casi in Croazia, almeno 10 morti

Picco di casi di influenza in Croazia: quest’anno ha assunto una forma particolarmente forte, con centinaia di casi molto gravi e una decina di decessi (2 solo ieri a Zagabria).

L’influenza H1N1, riportano i media locali, starebbe assumendo una forma più acuta del solito e il sistema sanitario da giorni sarebbe in uno “stato di allarme“, che non si registrava da 10 anni.

Finora sono stati registrati almeno 15 mila casi, ma il numero reale si aggirerebbe intorno a 50 mila.