Influenza, esperto: famiglie più colpite, “rispecchia la copertura vaccinale”

Influenza e sindromi parainfluenzali stanno colpendo in questi giorni principalmente le famiglie: bambini e genitori stanno affollando gli studi medici. La situazione, spiega Fabrizio Pregliasco, virologo presso il Dipartimento Scienze biomediche per la salute dell’Università di Milano e responsabile scientifico di Osservatorioinfluenza.it, “rispecchia la copertura vaccinale. Gli over 65, che rappresentano la maggior quota delle vaccinazioni effettuate, sono meno esposti e colpiti perché protetti. La popolazione sana (che non rientra nelle categorie a rischio per cui il vaccino è consigliato a tutela di una situazione di salute compromessa) è ricorsa con percentuali inferiori alla vaccinazione influenzale, favorendo l’esposizione ai virus che porta spesso al coinvolgimento di interi nuclei famigliari“.