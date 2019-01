Influenza: se presa in gravidanza più rischi per il nascituro

Una ricerca dell’università della Florida, pubblicata su “Birth Defects Research”, ha rilevato che le donne colpite da influenza durante la gravidanza incorrono in un maggior rischio di parto prematuro o di avere un bimbo con basso peso alla nascita. Secondo gli esperti i problemi riguardano i casi più gravi, in cui la donna viene ricoverata in terapia intensiva.

Al centro dello studio i dati dell’epidemia di H1N1 del 2009, e le informazioni riguardanti 490 donne che avevano avuto l’influenza in gravidanza e circa 3mila che invece non l’avevano avuta: coloro che erano state ricoverate in terapia intensiva hanno mostrato un rischio 4 volte superiore di avere un bambino prematuro, e 5 volte di averne uno con un basso peso alla nascita.

“I risultati sottolineano l’importanza della vaccinazione antinfluenzale tra le donne in gravidanza, e anche quella di dare loro i trattamenti antivirali il prima possibile per evitare sintomi gravi“, spiegano gli autori della ricerca.