Influenza: aumentano i casi, il Molise “assente” nel rapporto InfluNet

Il Molise non figura nell’ultimo rapporto “InfluNet” dell’Istituto Superiore di Sanità, il cui scopo è monitorare l’andamento della sindrome influenzale: nel report relativo all’incidenza osservata in tutta Italia nella 51ª e 52ª settimana dell’anno non sono presenti dati sulla Regione. L’ISS precisa che l’incidenza osservata in alcune Regioni è influenzata anche dal ristretto numero di medici e pediatri che hanno inviato i loro dati.

Marche, Abruzzo, Campania, Sicilia e Provincia autonoma di Trento le regioni più colpite nell’ultima settimana del 2018: l’influenza ha superato i cinque casi per mille assistiti.