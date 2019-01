Please wait...

No votes yet.

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating

I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie di Atlanta hanno reso noto che finora l’influenza sembra meno intensa dello scorso anno, quando ben 50 milioni di persone sono state colpite.

Fino ad ora l’ influenza ha colpito ben 7 milioni di americani: tra questi da 70mila a 84mila sono dovuti andare in ospedale per complicazioni. Sedici i bambini deceduti a causa del virus.

Influenza: 7 milioni di malati in USA, 70-84mila in ospedale per complicazioni

article

1206430

MeteoWeb

Influenza: 7 milioni di malati in USA, 70-84mila in ospedale per complicazioni

Fino ad ora l’influenza ha colpito ben 7 milioni di americani: tra questi da 70mila a 84mila sono dovuti andare in ospedale per complicazioni. Sedici i bambini deceduti a causa del virus. I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie di Atlanta hanno reso noto che finora l’influenza sembra meno intensa dello scorso

http://www.meteoweb.eu/2019/01/influenza-usa-ospedale-complicazioni/1206430/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2014/12/INFLUENZA-1.jpg

influenza

MEDICINA & SALUTE