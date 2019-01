Innovazione: un polo internazionale di ricerca tra Bologna e Firenze

Martedì mattina 15 gennaio si terrà presso il Centro Ricerche ENEA del Brasimone (Bologna) la cerimonia di firma del protocollo d’intesa tra Regione Emilia-Romagna, Regione Toscana ed ENEA per fare del sito nell’Appennino tosco-emiliano, a metà strada tra Bologna e Firenze, un polo internazionale nel campo della ricerca sulla fusione nucleare e in particolare nel campo della produzione di radiofarmaci per la diagnosi e la cura dei tumori (Comune di Camugnano, Bologna, ore 11-13).

Interverranno, tra gli altri, Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, Virginio Merola, Sindaco della Città metropolitana di Bologna, e Federico Testa, presidente dell’ENEA.