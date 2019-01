Inquinamento: lo smog danneggia la salute e ci rende anche più infelici

Ricercatori del Massachusetts Institute of Technology, in collaborazione con esperti dell’Università di Pechino, hanno analizzato i dati sull’inquinamento di 144 città cinesi, concludendo che lo smog non ha solo effetti negativi sulla salute ma rende anche le persone più infelici.

Lo studio pubblicato su Nature Human Behaviour ha dimostrato come l’inquinamento dell’aria sia dannoso anche per il benessere emotivo.

E’ stata monitorata la felicità generale degli abitanti delle aree urbane studiandone l’umore attraverso 210 milioni di messaggi dalla piattaforma di microblogging Sina Weibo: in tal modo si è rilevata una correlazione tra la quantità di particolato presente nell’aria e i livelli di felicità espressi nel social.

E’ ben noto che l’inquinamento atmosferico è dannoso per l’apparato respiratorio e cardiocircolatorio oltre ad esser collegato a una maggiore incidenza di tumori: la ricerca ha indagato anche sul “costo emotivo” dello smog, sull’iimpatto sulla vita sociale e sul comportamento.