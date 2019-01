Intossicazione da monossido in una casa a Pelago: 4 in ospedale

I vigili del fuoco del Comando di Firenze, nucleo Nbcr, e del distaccamento di Pontassieve, sono intervenuti nel tardo pomeriggio a Pelago, dove erano già arrivati i sanitari del 118 che in un’abitazione hanno soccorso quattro persone (due sono bambini di 7 e 10 anni), che hanno accusato un malore a causa del monossido di carbonio.

I quattro sono stati trasportati, in codice giallo, in ospedale per le cure ma le loro condizioni non destano preoccupazione. I vigili del fuoco stanno ora cercando di verificare le cause.