“Le giornate della salute”: successo a Taormina per il primo appuntamento dedicato alla prevenzione otorinolaringoiatrica

Decine i controlli effettuati durante il primo appuntamento de “Le Giornate della Salute” ideato dalla dr.ssa Daria Caminiti, medico – chirurgo specialista in otorinolaringoiatria ed esperta in allergologia, e organizzato nei locali della Casa di Soggiorno per Anziani “Carlo Zuccaro” di Taormina. Un’iniziativa rivolta principalmente alla prevenzione delle patologie che riguardano da vicino la terza età, con screening e visite gratuite, che ha visto l’entusiastica adesione della cittadinanza, oltre quella di numerosi specialisti, dell’associazione Misericordia “San Giuseppe” di Letojanni e gli Enti locali del comprensorio.

«La prevenzione è importante – spiega la dr.ssa Daria Caminiti, responsabile medico del progetto – e rappresenta il primo passo per l’accesso alle cure. Per questo abbiamo pensato a una campagna di prevenzione con screening e controlli rivolti soprattutto alla terza età, a quella fascia di popolazione che con più difficoltà riesce sottoporsi a visite mediche specialistiche in centri privati e non può aspettare le lunghe liste d’attesa nei presidi pubblici. Per tutto il 2019, l’ultimo sabato del mese, io e numerosi colleghi che hanno sposato l’iniziativa saremo a disposizione degli anziani, ma anche delle persone meno abbienti, per garantire a tutti il diritto alla salute».

La dr.ssa Daria Caminiti, con il supporto delle volontarie della Misericordia “San Giuseppe” di Letojanni, ha effettuato visite e screening otorinolaringoiatrici e audiologici ai tanti cittadini provenienti da tutto il comprensorio, da Mojo Alcantara a Santa Teresa di Riva, e agli ospiti della Casa di Soggiorno per anziani “Carlo Zuccaro” di Taormina. La dr.ssa Daria Caminiti, responsabile medico del progetto, sarà presente a tutti gli appuntamenti per affiancare i colleghi specialisti. Si prosegue sabato 26 gennaio con una giornata di prevenzione dedicata alla nutrizione: dalle 8.30 alle 13.30 nei locali della Casa di Soggiorno per anziani “Carlo Zuccaro” di Taormina la biologa nutrizionista Maria Teresa D’Agostino effettuerà una valutazione clinico nutrizionale con consigli per uno stile di vita sano.

«Il successo di questa prima giornata di prevenzione – afferma Antonietta Labisi, gestore della Casa di Soggiorno per anziani “Carlo Zuccaro” – ci fan ben sperare che sempre più persone possono avere accesso alle visite specialistiche. Un servizio gratuito rivolto non soltanto agli ospiti della struttura ma a tutti gli anziani di tutto il comprensorio, grazie al patrocinio di numerosi enti locali, che possono incontrare e farsi visitare da specialisti preparati e attivi sul territorio. Questa è la prima edizione che andrà avanti per tutto il 2019 con un appuntamento mensile, ma ci auguriamo che ce ne possano essere delle altre per dare l’opportunità agli anziani di avere adeguati consulti specialistici, arrivare a una diagnosi in tempi brevi ed avere accesso alle cure».

«Iniziative come questa – evidenzia Francesca Celi, vice governatrice della Misericordia “San Giuseppe” di Letojanni – hanno un importante impatto sociale. La prevenzione per noi della Misericordia è una parola d’ordine e noi la promuoviamo in ogni ambito. Le statistiche parlano chiaro: una diagnosi precoce può portare a cure migliori e contribuire a salvare molte vite».

Le Giornate della Salute hanno ottenuto il patrocinio della Fraternita Misericordia “San Giuseppe” di Letojanni e dei comuni di Taormina, Antillo, Castelmola, Francavilla di Sicilia, Gaggi, Gallodoro, Giardini Naxos, Graniti, Forza d’Agrò, Letojanni, Mojo Alcantara, Mongiuffi Melia, Randazzo, Roccella Valdemone, San Teodoro, Santa Teresa di Riva, Sant’Alessio Siculo. Media partner delle “Giornate della Salute” è la Maurfix Srl, agenzia di comunicazione e strategia digitale di Roma, con sede operativa anche a Taormina.