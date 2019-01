Leonardo, Vinci: “Volo sperimentale droni per trasporto sangue”

E’ stato effettuato oggi a Vinci (Firenze) il volo sperimentale di circa due chilometri del drone di Abzero, spin off della Scuola Sant’Anna di Pisa, che si occuperà in maniera automatica di trasportare sangue, emoderivati e organi. L’apparecchio è volato sul borgo partendo dalla casa natale di Leonardo da Vinci ad Anchiano fino ad atterrare alle porte del Museo Leonardiano.

L’azione e’ stata eseguita in questa location per celebrare i 500 anni della morte di Leonardo, avvenuta il 2 maggio 1519, il quale tra i suoi studi annovera numerosi progetti legati alle macchine volanti. Azioni sperimentali erano state eseguite in apertura dello scorso Internet Festival di Pisa, a Pontedera (Pisa) e Volterra (Pisa). L’obiettivo e’ quello di arrivare, nei prossimi mesi, al primo servizio di consegna automatica di sangue tramite droni.