Libano, Unicef: 11mila rifugiati siriani colpiti da tempesta Norma

La forte tempesta Norma, in Libano, ha colpito 151 insediamenti per rifugiati siriani, che ospitavano 11mila persone. Fra questi rifugiati, un bambino risulta disperso: lo rende noto l’Unicef.

Alcune regioni del Paese sono state colpite da inondazioni, erosioni o abbondanti nevicate, che hanno avuto un forte impatto sui rifugiati siriani in Libano. A causa delle condizioni meteo estreme, ulteriori 850 siti, che ospitano in totale 70mila rifugiati, sono a rischio.