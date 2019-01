L’importanza dell’alimentazione del bovino da latte

L’alimentazione del bovino da latte rappresenta uno degli aspetti cruciali per la crescita dell’allevamento, sia dal punto di vista della salubrità e qualità del latte prodotto, sia dal punto di vista economico, in quanto incide per oltre il 50% sui costi totali di produzione.

E’ questo l’oggetto dei tre incontri tecnici organizzati da ARA Piemonte nel mese di febbraio e rivolti agli allevatori da latte per illustrare e approfondire alcuni approcci più moderni e strategici legati al mondo della stalla: dal miglioramento dell’efficienza e della consapevolezza dell’allevatore in termini di alimentazione, all’ottimizzazione dei costi di produzione del latte, per una maggiore qualità degli alimenti e una massimizzazione dell’utilizzo delle risorse alimentari prodotte in azienda.

Tra i relatori che si alterneranno durante i tre incontri segnaliamo due figure importanti: il Dott. Luciano Comino, agronomo nutrizionista, responsabile del Dairy Nutrition Team di ARA Piemonte e tecnico specialistico in molti allevamenti del Nord Italia, conosciuto a livello nazionale ed internazionale per la sua approfondita formazione tecnica e scientifica maturata tra Italia e Stati Uniti. E il Prof. Giorgio Borreani,del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università degli Studi di Torino, che da anni rappresenta uno dei massimi riferimenti internazionali nell’ambito della foraggicoltura e qualità degli insilati e degli alimenti zootecnici.

I seminari sono gratuiti e aperti a tutti gli allevatori da latte del Piemonte e delle altre Regioni e si terranno a Carmagnola (TO) presso la Cascina Vigna (Sala Monviso, Via San Francesco da Sales, 188) e prevedono 70 posti disponibili per ciascun appuntamento: per partecipare occorre effettuare l’iscrizione via email a dairyself@arapiemonte.it o telefonando allo 0171/410812. Con la frequenza ai tre incontri sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Il ciclo di seminari è patrocinato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali e la partecipazione ai seminari permette il riconoscimento dei crediti formativi (nr. 0,375 CFP SDAF 04 per la categoria dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali/Rif Regolamento CONAF 3/2013).