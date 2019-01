Logista fra i leader mondiali nella lotta al cambiamento climatico

Logista è stata riconosciuta, per il terzo anno consecutivo, come uno dei leader mondiali nella lotta al cambiamento climatico. Il CDP (Carbon Disclosure Project), l’organismo internazionale che incentiva le aziende e i governi a ridurre le emissioni e salvaguardare le risorse naturali, ha premiato il Gruppo Logista inserendolo fra le 126 aziende su 7.000 che, a livello mondiale, fanno parte della lista A, in possesso dei requisiti maggiori per l’impegno a ridurre le emissioni di CO2, mitigare i rischi ambientali e sviluppare un’economia a basse emissioni di carbonio.

Logista è il principale distributore di prodotti e servizi per i rivenditori di prossimità nel sud Europa dove serve centinaia di migliaia di punti vendita in Spagna, Italia, Francia e Portogallo. Logista è l’unico distributore Europeo ad essere stato premiato dal CDP negli ultimi tre anni.

Oltre il 90% delle strutture del Gruppo utilizza energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, compresi tutti i centri gestiti direttamente in Spagna, Francia, Italia e Portogallo, dove inoltre ha già implementato il sistema per l’uso, il recupero e il riutilizzo delle scatole di cartone.

A partire dal 2013 il Gruppo Logista calcola le emissioni di carbonio di ogni attività e servizio dei differenti paesi in cui opera, incluse le attività in outsourcing così come i veicoli di trasporto in outsourcing, attività indirette e in franchising, acquisto di prodotti e servizi, consumo di acqua o produzione di rifiuti.