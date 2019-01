Lombardia: alto rischio incendi boschivi in zone pedemontane e laghi

La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia ha diramato un avviso di elevata criticità (codice rosso) per rischio incendio boschivo, dalle ore 18 di oggi, martedì 8 gennaio, fino alle ore 8 di giovedì 10 gennaio su Verbano (Va), Lario (Co, Lc), Brembo (Bg), Alto Serio – Scalve (Bg), Basso Serio-Sebino (Bg, Bs), Mella-Chiese (Bs) e Garda (Bs). Allo stesso tempo rimane la moderata criticità (codice arancione) sulla Valcamonica (Bs), la zona Pedemontana occidentale (Va, Co, Lc) e l’Oltrepò Pavese (Pv).

Domani è attesa una generale intensificazione della ventilazione dai quadranti settentrionali in quota, dai quadranti occidentali nei bassi strati.