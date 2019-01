La città di Los Angeles denuncia un’app di meteo: “Diffusi i dati personali”

La città di Los Angeles ha fatto causa a una delle più popolari app per il meteo degli Stati Uniti, accusata di aver diffuso informazioni sulla posizione degli utenti senza il consenso degli stessi. Secondo il New York Times, la società Weather Company, produttrice della app The Weather Channel (Twc), che vanta 45 milioni di utenti attivi al mese, non ha informato correttamente i propri utenti dell’effettivo utilizzo dei loro dati personali.

Nell’informativa fornita agli utenti, l’azienda sosteneva che concedendo il consenso all’uso dei dati di geolocalizzazione, questi sarebbero stati usati solo per fornire informazioni meteo all’utente stesso. L’app avrebbe pero’ usato i dati raccolti a scopo commerciale. Il legale della citta’ di Los Angeles, Michael N. Feuer, ha denunciato l’azienda per violazione della legge sulla concorrenza sleale. Il comune chiede di comminare alla Weather Company un’ammenda fino a 2.500 dollari per ogni violazione di legge.