Madre getta neonata a terra e la uccide

Tragedia nel Vicentino, a Lisiera di Bolzano Vicentino: una neonata di tre giorni è stata gettata a terra in casa dalla madre, forse per una crisi “post partum”, ed è morta la scorsa notte all’ospedale San Bortolo.

La donna, 41enne, subito dopo il gesto ha tentato il suicidio, ferendosi alla gola con un coltello.

Il marito della donna e padre della bimba è intervenuto immediatamente ed ha chiamato il 118: gli operatori sanitari hanno trasportato la donna e la neonata in ospedale. La bimba è stata ricoverata in Terapia intensiva pediatrica ma è morta all’alba di oggi.

La madre è stata arrestata ed è piantonata nel reparto di Psichiatria.