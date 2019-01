Maltempo e neve: il punto su circolazione e viabilità sulle autostrade italiane

La circolazione in autostrada risulta regolare sebbene per la A19 e la A20 persista l’obbligo di circolazione con catene a bordo o con pneumatici invernali. A renderlo noto Viabilita’ Italia che sta continuando – fanno sapere dal Ministero degli Interni – a monitorare la situazione di strade e autostrade a seguito dei fenomeni meteorologici che hanno interessato le zone centrali e meridionali della nostra Penisola e che permangono, seppur con minore intensità, nelle zone interne della Sicilia centro-occidentale. Permangono, invece, situazioni di disagio sulla viabilità ordinaria in Puglia in provincia di Bari per alcuni tratti ancora ghiacciati, in Irpinia, sulla SS 303, sulla SS 403 e sulla SS 425 a causa di nevicate ancora in atto, nonchè in Sicilia sulla SS 117 chiusa al traffico per le attività tecniche di pulizia del manto stradale dalla neve.

Sul fronte delle previsioni meteo, secondo lo scenario meteo elaborato dal Dipartimento della Protezione civile, il secondo impulso instabile della fase perturbata responsabile delle diffuse precipitazioni nevose, fino a quote molto basse, sulle regioni del medio versante adriatico e su parte di quelle meridionali, ha allentato la sua azione, con conseguente attenuazione della fenomenologia. Precipitazioni nevose, comunque, seppur a carattere più debole e meno diffuso, continueranno a riguardare le stesse zone del Paese: Abruzzo, Molise, Puglia, entroterra campano e versanti tirrenici di Sicilia e Calabria meridionale anche nelle prime ore di oggi, sabato 5 gennaio, prima che il limite delle nevicate vada gradualmente alzandosi a quote alto-collinari nel corso della giornata, con precipitazioni in contestuale esaurimento.

Gli apporti complessivamente più abbondanti, in questa fase, si registreranno sui citati settori siciliani. Rigide le temperature minime in tutta Italia delle prime ore di oggi: temperature che – fanno sapere dal Viminale – possono comportare gelate diffuse sulle zone interessate dalle precipitazioni delle ore e dei giorni precedenti. Le massime diurne di oggi risulteranno, invece, in contenuto rialzo, preludendo a un aumento più significativo nella giornata di domani, domenica 6 gennaio. Il Viminale richiama l’attenzione di quanti si metteranno in viaggio sulla persistenza delle temperature minime fredde che determinano gelate diffuse nelle zone interessate dalle precipitazioni nevose di questi ultimi giorni. L’invito è a mettersi in viaggio solo dopo aver acquisito informazioni sulla transitabilità delle strade, riposati e mantenendo comportamenti di guida prudenti, rispettando la distanza di sicurezza e con velocità moderata, utilizzando il sistema frenante con azioni non decise. Il veicolo deve essere efficiente e dotato di mezzi antisdrucciolevoli (catene a bordo o pneumatici invernali montati).