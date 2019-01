A seguito del miglioramento della situazione meteo, a Chieti domani riapriranno le scuole. Le strade sono pulite e si circola agevolmente.

“Ieri sera i mezzi spargisale viaggiavano in citta’ come i mezzi spazzaneve. Ieri, con un’allerta meteo di Protezione Civile e Centro funzionale regionale, ho ritenuto di dover adottare un’ordinanza perche’ stamattina non sapevamo cosa avremmo trovato,” ha spiegato il sindaco Di Primio.