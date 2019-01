Maltempo Abruzzo: nevischio dalle prime luci dell’alba, un metro di neve a Pizzoferrato

In Abruzzo si registra nevischio dalle prime luci dell’alba: non si segnalano particolari disagi.

In considerazione dell’allerta meteo e per il timore di restare sprovvisti di generi alimentari di prima necessità, molte persone hanno preso d’assalto i supermercati nelle scorse ore.

A seguito del peggioramento delle condizioni meteo, il sindaco di Penne Mario Semproni ha aperto questa mattina il Centro operativo Comunale. La sede del Coc è nell’immobile che ospita la Protezione civile comunale e il distaccamento dei Vigili del Fuoco, in Via Guido Rossa.

Oltre un metro di neve è caduto nella notte a Pizzoferrato, Gamberale e altri Comuni dell’Alto Sangro, e nevica da stamane sull’area Frentana, dalla costa all’entroterra. Lanciano è imbiancata con la caduta al suolo di pochi cm. Sul Medio Sangro i centimetri di neve a terra sono circa 50. Medesima quantita’ nei confinanti comuni del vastese, Montazzoli, Castiglione Messer Marino e Schiavi d’Abruzzo.

A Chieti spruzzata di neve poco dopo le 6, strade praticabili grazie all’azione dei mezzi per il piano neve comunale.

In provincia di Teramo situazione sotto controllo, con una spolverata di neve nella notte e temperature gelide.