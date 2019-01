Maltempo, al via la conta dei danni in Sicilia: “Chiederemo lo stato di calamità”

Al via in Sicilia la conta dei danni provocati da neve e gelo in un anno particolarmente funesto, anche per l’agricoltura e la zootecnia siciliana, a causa del maltempo che ha interessato l’intero territorio regionale. Dopo la recente alluvione, per la quale i danni stimati ammontano a oltre 400 milioni di euro e per la quale si sta attivando il fondo di solidarietà europeo, adesso è la volta di neve e gelate.

“Abbiamo già allertato gli uffici e gli Ispettorati provinciali per garantire e tutelare gli interessi degli agricoltori siciliani, ai quali esprimo la mia assoluta vicinanza” dice l’assessore regionale per l’Agricoltura, Edy Bandiera. “Parte da subito il censimento dei danni per valutarne e verificarne sia la perimetrazione che l’entità, in termini di percentuale sulla produzione lorda vendibile, in maniera tale che si possa portare in Giunta la richiesta al ministero per le Politiche agricole di declaratoria dello stato di calamità per le successive provvidenze che speriamo di ottenere. Gelo e neve che arrivano fino al mare sono un evento assolutamente straordinario, faremo leva su queste ragioni per tentare di superare il tema della non risarcibilità, nel caso dei danni non assicurabili”, conclude l’assessore.