Maltempo: allerta neve a Pesaro-Urbino fino al 4 gennaio

La Provincia di Pesaro–Urbino ha ricevuto dalla Protezione civile regionale un messaggio di allerta per possibili precipitazioni nevose anche a bassa quota e sulla costa dalle 18 di questa sera alle 24 del 4 gennaio.

“Siamo pronti ad intervenire su tutto il territorio seguendo le linee del Piano neve del nostro ente che prevede sulle strade di competenza la possibilità di attivare, oltre al personale della Provincia, 63 ditte esterne con 100 mezzi sgombraneve e 65 mezzi per il trattamento antighiaccio, con una articolazione suddivisa in zone di intervento,” spiega in una nota il dirigente provinciale del servizio Viabilità Maurizio Bartoli.