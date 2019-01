Maltempo, allerta valanghe: “Chiarire la responsabilità dei Sindaci”

“Sono stati fatti grossi passi avanti sul sistema di allertamento e c’è la volontà di arrivare a un sistema univoco nazionale che chiarisca bene alla cittadinanza il reale rischio in zone a rischio, in tal caso, per la neve. La parte che va chiarita ulteriormente è quella sulle responsabilità e le competenze dei sindaci”. Lo ha detto il sindaco di Livorno e vicepresidente di Anci Filippo Nogarin lasciando la Conferenza Unificata dove è stata rinviata l’intesa sulla direttiva del presidente del Consiglio dei ministri sugli ‘Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile locale nell’ambito del rischio valanghe’.

“Su questo ho preteso un chiarimento – ha concluso Nogarin – bisogna chiarire in modo inequivocabile i comportamenti da tenere e la norma non deve avere nessun tipo di opacità”.