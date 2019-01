Maltempo, Anas: chiusa NSA506 “Nerico-Bella Muro” fra Pescopagano e Muro Lucano

A causa del forte maltempo delle ultime ore che ha determinato abbondanti apporti di neve al suolo in vaste aree della regione, la Nsa506 ‘Nerico – Bella Muro’ è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni tra Pescopagano (km 15,300) e Muro Lucano (km 27,500), in provincia di Potenza. Il traffico è temporaneamente deviato in loco sulla viabilità limitrofa. A causa dell’intensa nevicata permane inoltre la chiusura al traffico della strada statale 7 ‘Appia’, tra il territorio comunale di Castelgrande (PZ) al km 395,500 e quello di Sant’Andrea di Conza (AV), al km 404,250. Uomini e mezzi Anas sono in azione senza sosta lungo l’intera rete per garantire la transitabilità in sicurezza delle strade. Si esortano gli automobilisti a guidare con la massima prudenza, provvisti di dotazioni invernali, secondo l’obbligo vigente.