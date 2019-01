Maltempo: attivo il piano neve e gelo in Basilicata

Il Gruppo FS Italiane ha attivato per la giornata di oggi, 25 gennaio, il piano neve e gelo in fase di emergenza grave sulla linea Potenza–Foggia.

Al momento la circolazione ferroviaria è sospesa tra Avigliano e Castel Lagopesole per la presenza di rami sui binari. I treni fanno capolinea nelle stazioni di Castel Lagopesole e Avigliano.

Al lavoro circa 40 persone del Gruppo FS Italiane, impegnate dalle prime ore del mattino a liberare i binari con mezzi sgombraneve, rimuovere i rami più ingombranti, spargere sale sui marciapiedi delle stazioni e mantenere in efficienza i sistemi di alimentazione elettrica dei treni con corse raschia-ghiaccio.

La circolazione riprenderà nelle prossime ore. Nel corso della giornata sarà garantito il 30% dei treni regionali sulla linea Potenza-Foggia. Regolare invece l’offerta di trasporto sulle linee Potenza-Metaponto e Potenza -Battipaglia

I servizi potranno essere ulteriormente ridotti o modificati in base al peggioramento delle condizioni meteo. Il Gruppo FS Italiane ha predisposto il monitoraggio costante dell’infrastruttura ferroviaria, per assicurarne l’efficienza e garantirne la piena disponibilità per la mobilità delle persone.

FS Italiane invita i viaggiatori a tenersi informati sulla situazione della circolazione dei treni anche attraverso i canali di informazione del Gruppo.