Maltempo Bari, consiglieri regionali: “Piove nel nuovo palazzo della Regione”

Piove nel nuovo palazzo della Regione Puglia a Bari. “Speriamo per problemi transitori e superabili, altrimenti a rischio l’immagine della Puglia”, è l’auspicio dei consiglieri regionali di Direzione Italia (Ignazio Zullo, Francesco Ventola, Luigi Manca e Renato Perrini) che in una nota sottolineano che “le forti piogge di queste ore stanno mettendo già a dura prova il nuovo edificio che sta per diventare operativo nella prossima settimana con le prime Commissioni giovedì 31 gennaio. Immagini che mostrano l’ingresso allagato danneggiano non solo la nuova struttura, ma l’immagine della Puglia e della politica pugliese”.