Maltempo: a Bari da stanotte salatura di ponti e sottovie

Ponti, sottopassi e alcune strade di Bari saranno interessate da un servizio di spargimento di sale da parte dell’Amiu disposto dal Comune, finalizzato ad evitare la formazione di ghiaccio soprattutto sui tratti a maggiore pendenza.

I mezzi spargisale lavoreranno su due turni, il primo alle 22 e l’altro alle 5 di domani mattina procedendo sui ponti Garibaldi, Padre Pio, XX Settembre, Solarino, Adriatico, ex SP 45 Loseto-Valenzano, sui sottovia Luigi Di Savoia, Quintino Sella, Giuseppe Filippo, Bruno Buozzi, Generale Bellomo, Citarelli, Camillo Rosalba, su via D’Annunzio, via Bruno Buozzi, viale Europa, via delle Regioni, via Fanelli, via Einaudi, via Tatarella e via Trisorio Liuzzi fino a Loseto.

I mezzi garantiranno anche operazioni di salatura nelle vicinanze dei siti istituzionali sensibili. Per quanto riguarda le Case di comunita’ comunali, sono stati consegnati beni alimentari e indumenti caldi per gli ospiti grazie al supporto fornito da Unicredit e da alcuni cittadini. In queste ore e’ molto attiva la rete con il Banco Farmaceutico, Federfarma e Farmacia Mobile per l’approvvigionamento di medicinali da banco. Inoltre, dalle ore 18 alle 24, l’unita’ di strada comunale “Care for People”, in rete con il Pronto Intervento Sociale – PIS (numero verde 800 093470), attivo h24, effettuera’ un monitoraggio sociale nelle principali piazze cittadine e nei luoghi dove solitamente gravitano le persone senza dimora per la presa in carico di quanti non siano gia’ ospiti delle strutture di accoglienza. Infine, attraverso la piattaforma informatica “Bari Care”, sara’ possibile controllare in tempo reale la disponibilita’ di posti letto nelle strutture e nei centri di accoglienza convenzionati con il Comune di Bari.