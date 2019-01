Maltempo Basilicata: “Pronti per eventuali criticità”

La Regione Basilicata è pronta a raccogliere “segnalazioni di eventuali criticità che dovessero riscontrarsi a causa del Maltempo, da parte del comparto agricolo e zootecnico lucano”: lo ha reso noto l’assessore alle politiche agricole, Luca Braia.

In vista delle nevicate che potrebbero interessare il territorio della Basilicata, Braia – attraverso l’ufficio stampa della giunta – ha spiegato che si sta “seguendo con attenzione, in contatto con la protezione civile regionale, le evoluzioni dell’allerta gialla diramata, con previsione di gelate e nevicate in Basilicata e Puglia, a partire dalle prossime ore”.

Braia ha chiesto “sin da ora la collaborazione delle associazioni di categoria per la pronta segnalazione di eventuali criticita’ che dovessero riscontrarsi a causa del Maltempo, da parte del comparto agricolo e zootecnico lucano. Gli uffici del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali di Matera, Policoro e Melfi sono stati gia’ allertati – ha aggiunto – per recepire le eventuali segnalazioni anche al fine di poter essere nelle condizioni di valutare la messa in campo di azioni consequenziali, come fino ad oggi sempre fatto in occasione di calamita’ naturali anche improvvise”.