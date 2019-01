E’ in netto miglioramento la situazione del maltempo in Basilicata, ed in particolare nel Potentino, interessato ieri da abbondanti nevicate. I Vigili del Fuoco sono al lavoro per liberare le strade dai rami caduti a per via della neve.

MeteoWeb

Maltempo Basilicata: al lavoro per il ripristino delle linee elettriche

E’ in netto miglioramento la situazione del maltempo in Basilicata, ed in particolare nel Potentino, interessato ieri da abbondanti nevicate. I Vigili del Fuoco sono al lavoro per liberare le strade dai rami caduti a per via della neve. Tecnici di e-distribuzione sono al lavoro ininterrottamente per ripristinare l’energia elettrica nei centri interessati da disservizi.

