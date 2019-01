Maltempo Basilicata: vertice dei Sindaci sulle emergenze

L’Anci Basilicata ha convocato una riunione lunedì 4 febbraio, alle ore 15, presso il Palazzo del Consiglio regionale a Potenza per fare il punto della situazione post-maltempo e per decidere le opportune iniziative da intraprendere, anche a livello nazionale. Della riunione è stato informato l’assessore regionale alle infrastrutture e viabilità della Regione Basilicata.

L’ultima ondata di maltempo ha provocato una grande mole di problemi, sino all’isolamento di contrade oppure di intere zone interne in provincia di Potenza. Uno dei maggiori è stato l’interruzione dell’energia elettrica per 30.000 utenze, in parte disalimentate per due giorni.

L’Anci sottolinea, inoltre, che interi Comuni e contrade sono rimasti sia senza luce che senza acqua ed hanno richiesto interventi di turbine e spazzaneve per liberare abitazioni isolate costringendo così i sindaci ”ad assumere iniziative eccezionali in considerazione della vera e propria emergenza che si è venuta a determinare”.

L’Anci segnala anche che molti Comuni, pur non disponendo di fondi per garantire interventi che in molti casi sono stati necessari per raggiungere campagne e contrade isolate oltre che cercare di garantire la mobilità e l’accessibilità dei centri abitati, si sono visti ”costretti ad assumere impegni finanziari che come è facile prevedere incideranno negativamente sugli equilibri di bilancio”.