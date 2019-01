Maltempo Basilicata: chiusa temporaneamente la statale “Nerico-Bella Muro” nel Potentino

A causa del forte maltempo delle ultime ore che ha determinato abbondanti apporti di neve al suolo in vaste aree della regione, la NSA506 ”Nerico – Bella Muro” è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni tra Pescopagano (km 15,300) e Muro Lucano (km 27,500), in provincia di Potenza. Il traffico, riferisce Anas, è temporaneamente deviato in loco sulla viabilità limitrofa.

A causa dell’intensa nevicata permane inoltre la chiusura al traffico della strada statale 7 ”Appia”, tra il territorio comunale di Castelgrande (PZ) al km 395,500 e quello di Sant’Andrea di Conza (AV), al km 404,250. Uomini e mezzi Anas sono in azione senza sosta lungo l’intera rete per garantire la transitabilità in sicurezza delle strade.

Si esortano gli automobilisti a guidare con la massima prudenza, provvisti di dotazioni invernali, secondo l’obbligo vigente. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione ”VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in ”App store” e in ”Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.