Maltempo Basilicata: nel Potentino revocato il divieto per i mezzi pesanti

In conseguenza del miglioramento delle condizioni atmosferiche, il prefetto di Potenza, Giovanna Cagliostro, ha disposto la revoca del divieto di circolazione dei mezzi pesanti sul raccordo autostradale Potenza-Sicignano degli Alburni e sulla quasi totalità delle strade statali e provinciali.

Il divieto, invece, resta in vigore sulla strada statale 7 dal km. 395+500 al km. 404+250; sulla strada statale 92 dal km. 0 al km. 100 e sulla ‘Nerico-Muro Lucano’ dal km. 0 al km. 9+500 e dal km. 15+300 al km. 33+600. Si raccomanda “comunque – e’ scritto nella nota diffusa dalla prefettura di Potenza – la massima prudenza nei comportamenti di guida attesa la presenza di ghiaccio in molte strade urbane ed extraurbane, in particolare lungo i viadotti e le arterie meno transitate. Anche i pedoni sono invitati alla cautela negli spostamenti per la presenza di ghiaccio”.