Sul posto sono in azione uomini e mezzi Anas per consentire lo sgombero della neve e il ripristino della viabilità. Lo comunica Anas.

A causa di una intensa nevicata si è reso provvisoriamente necessario chiudere al traffico – in entrambe le direzioni – un tratto della strada statale Nsa 506 ‘Nerico-Bella Muro’, tra il km 5 e il km 9 nel territorio comunale di Castelgrande, in provincia di Potenza.

Maltempo Basilicata: chiusa per neve la statale Nsa 506 in provincia di Potenza

A causa di una intensa nevicata si è reso provvisoriamente necessario chiudere al traffico – in entrambe le direzioni – un tratto della strada statale Nsa 506 'Nerico-Bella Muro', tra il km 5 e il km 9 nel territorio comunale di Castelgrande, in provincia di Potenza. Sul posto sono in azione uomini e mezzi Anas per consentire lo sgombero della neve e il ripristino della viabilità. Lo comunica Anas.

