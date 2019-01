Maltempo Basilicata: a Matera si lavora per migliorare l’accesso ai Sassi, migliora la situazione a Potenza

“Grazie all’opera dei volontari e delle squadre del Comune, stiamo operando per assicurare la pedonabilità della città specie nel centro storico e nelle strade di accesso ai Sassi“. Lo hanno evidenziato, in una nota congiunta, il vicesindaco di Matera e l’assessore comunale alla Protezione civile, Nicola Trombetta, i quali hanno aggiunto che “la maggior parte delle strade cittadine risultano essere libere dalla neve o comunque transitabili per le auto equipaggiate con pneumatici da neve“. Nel comunicato è inoltre sottolineato che in questi giorni di neve e Maltempo, nella città lucana “sono stati utilizzati sette mezzi spargisale e spartineve, 250 tonnellate di sale e sono stati impegnati 30 uomini“.

“Considerato il miglioramento delle condizioni atmosferiche“, il prefetto di Potenza, Giovanna Cagliostro, ha disposto “la revoca con decorrenza immediata dell’interdizione al traffico sulle strade statali e provinciali dei veicoli adibiti a trasporto merci di massa superiore alle 7,5 tonnellate“. La Prefettura potentina, in un comunicato, “raccomanda, comunque, la massima prudenza nei comportamenti di guida attesa la presenza di ghiaccio in molte strade urbane ed extraurbane, in particolare lungo i viadotti e le arterie meno transitate. Anche i pedoni sono invitati alla cautela negli spostamenti per la presenza di ghiaccio, a seguito delle temperature rigide della notte. La Prefettura continuerà a seguire l’evolversi della situazione meteorologica, che comunque allo stato non fa registrare particolari criticità“.