Maltempo Basilicata: domani niente scuole chiuse a Matera, chiuso il Coc

Chiuso nella mattinata di oggi il Centro operativo comunale della Protezione civile a Matera.

Nel corso della giornata i mezzi del Comune hanno effettuato interventi al Borgo Venusio.

Domani niente scuole chiuse: gli impianti di riscaldamento sono entrati in funzione per consentire l’ingresso degli studenti nelle aule.

“Non esistono piu’ condizioni di emergenza. La situazione in citta’ sta tornando alla normalita’. A partire da domani i tecnici comunali saranno all’opera per valutare eventuali danni e per allestire le squadre di intervento per rimuovere rami e alberature cadute. Ringraziamo tutti i dipendenti comunali e i volontari che hanno operato per affrontare questa situazione di emergenza,” dichiarano il vicesindaco, Giuseppe Tragni, e l’assessore alla Protezione civile, Nicola Trombetta.