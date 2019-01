Ventisei posti letto in più sono stati messi a disposizione a Bologna dopo l’allerta gelo della protezione civile, con previsioni di nevicate anche in pianura.

Lo riferisce il Comune, che ha potenziato le misure di accoglienza del Piano Freddo ed è pronto a far partire i mezzi spalaneve e spargisale per le strade. I posti per le persone che dormono in strada hanno raggiunto ora quota 299. Gli operatori dell’Help Center sono in strada dalle 10 alle 2 di notte.