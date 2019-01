Maltempo: il comune di Bolzano invita a usare i mezzi pubblici

In previsione delle copiose precipitazioni nevose attese per domani, il sindaco, Renzo Caramaschi, e l’assessore comunale alla protezione civile, Luis Walcher, invitano la cittadinanza “a ridurre il più possibile l’uso dei mezzi privati per gli spostamenti in città, utilizzando come alternativa i mezzi pubblici”.

Il comune ricorda anche di non utilizzare per i propri spostamenti autovetture sprovviste di pneumatici invernali o catene, per non provocare ulteriori disagi alla circolazione.

Se le previsioni saranno confermate, scatterà il piano d’intervento per lo sgombero e la pulizia delle strade cittadine e delle ciclabili predisposto in caso di neve.

Una task force di uomini e mezzi di vari servizi comunali, giardineria, Seab, ditte private e cooperative sociali, complessivamente oltre 160 persone, sara’ impegnata su una rete di 150 km di strade, oltre a marciapiedi, ciclabili, cortili di scuole ed edifici pubblici, impianti sportivi, cimitero ecc. Entreranno in funzione circa 25 mezzi e 11 lame sgombraneve di comune e Seab oltre a mezzi privati.