Maltempo Cagliari: interventi per vento forte, chiusi parchi e cimiteri

Forte vento di maestrale oggi in Sardegna: i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari questa mattina sono intervenuti alle prime luci dell’alba, in via Dei Valenzani a Cagliari, per la caduta di un grosso ramo di un albero sulla sede stradale.

Si registrano anche cartelli stradali e pubblicitari divelti, tavolini e sedie dei bar trascinati dal vento.

Il Comune, in via precauzionale, ha disposto la chiusura di tutti i parchi cittadini, dei cimiteri e della Galleria comunale d’arte.