Maltempo Calabria: albero cade sotto il peso della neve nel centro storico di Cosenza

Cosenza è stata bersagliata nelle scorse ore da intense nevicate: un albero è caduto nel centro storico proprio per il peso della neve, senza causare danni a cose o persone.

L’area è stata transennata in via precauzionale e la viabilità è interdetta. Sul posto Carabinieri e Polizia municipale.

Le previsioni meteo che indicavano la neve a bassa quota sono state confermate da un risveglio con paesaggi completamente imbiancati, così questa mattina il sindaco Mario Occhiuto ha tempestivamente dato notizia della chiusura di tutte le scuole della città di Cosenza, di ogni ordine e grado.

La decisione tende a tutelare la sicurezza a causa dei disagi sulla circolazione.

L’ordinanza contingibile e urgente sarà eventualmente prorogata in base all’evolversi della situazione e dei bollettini della Protezione civile.