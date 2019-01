Maltempo, Città Metropolitana di Napoli: garantita la sicurezza della rete viaria

La Città Metropolitana di Napoli, informa una nota, “è prontamente intervenuta la scorsa notte per garantire la sicurezza dell’intera rete viaria”. I comuni maggiormente interessati siono stati Visciano, Tufino, Lettere, Agerola, Pimonte, Casola, Casamarciano, Carbonara, Vico Equense.

E’ stato garantito, rileva la nota, “il Servizio di fornitura e spargimento sale antigelo su tutte le tratte interessate. La societa’ in house Armena sviluppo, gia’ dal tardo pomeriggio di ieri ha operato su tutti gli assi a scorrimento veloce interessati mentre le ditte di manutenzione hanno operato nei comuni montani e particolarmente nei Monti Lattari”.

Soddisfatto il consigliere delegato alle Strade, Raffaelle Cacciapuoti cha ha coordinato gli interventi in tutte le fasi, coadiuvato dalla direzione tecnica strade della Città Metropolitana. Cacciapuoti ha poi “personalmente ringraziato per la professionalità e tempestività i tecnici e i lavoratori impegnati che hanno consentito, nonostante la gravità della situazione, la sicurezza delle strade provinciali“. Dice il vicesindaco metropolitano Salvatore Pace: “Abbiamo garantito, grazie alla nostra società di servizi Armena, la sicurezza sulle nostre strade e forniremo anche nelle prossime ore il necessario supporto ai comuni che fossero in difficolta’ e che ne facessero richiesta”.