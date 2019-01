I vigili del fuoco, utilizzando l’autoscala arrivata dalla sede centrale di Ancona, hanno verificato tutto l’albero e rimosso le parti pericolanti. Per un paio d’ore il traffico ha subito un rallentamento, non si segnalano persone coinvolte.

I vigili del fuoco sono intervenuti a Corinaldo, lungo la Sp 17, in viale Raffaello, per la rimozione di alcuni rami di un grosso pino al lato della sede stradale rotti dal Maltempo.

Maltempo: Vvf rimuovono albero pericolante a Corinaldo

ANALISI E SITUAZIONE