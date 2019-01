Maltempo Cosenza: vertice in prefettura sulla viabilità

Il Prefetto di Cosenza ha convocato una riunione al fine di fare il punto sulla situazione della viabilità provinciale.

“L’operatività del Piano per la viabilità provinciale ha consentito un pronto intervento sulle principali arterie statali e sull’A2 del Mediterraneo, garantendone la percorribilità con disagi che si sono registrati sulla SS 107, tra gli svincoli di Rende e Paola, dove sono state implementate le attività di filtraggio al fine di evitare il transito di mezzi sprovvisti di presidi antiscivolo. E’ stata altresi’ effettuata – si spiega in una nota – una mappatura delle arterie provinciali interessate dall’innevamento ed e’ stato disposto il supporto di Anas Viabilita’ Ordinaria per ripristinare la percorribilita’ della strada provinciale che conduce ai Comuni di Nocara ed Oriolo, al momento difficilmente raggiungibili, mentre sulle altre strade provinciali, la Provincia sta garantendo i necessari interventi anche con il supporto di ditte“.