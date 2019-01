Maltempo e sci: ‘Stop climate change’ sui pettorali delle atlete di Cortina

“Save our planet. Stop climate change“: è il messaggio a favore delle iniziative per combattere il cambiamento climatico che campeggerà sui pettorali delle atlete in gara nel fine settimana a Cortina nella tre giorni Coppa del mondo di sci femminile.

La Fondazione Cortina 2021 ha deciso di affidare alle donne jet del Circo bianco una campagna di sensibilizzazione a poco piu’ di due mesi dalla devastazione dei boschi delle Dolomiti causata dal maltempo del 29 ottobre scorso.

Lo slogan che comparira’ sui pettorali delle campionesse è stato ideato dalla stessa Fondazione insieme al Ministero dell’Ambiente. I pettorali, grazie ad una collaborazione con Sportabilia, saranno firmati dalle sciatrici e venduti in un’asta on line i cui proventi saranno devoluti alle Regole d’Ampezzo – ente millenario che cura il patrimonio forestale – per i lavori di esbosco e di pulizia dei boschi colpiti duramente dal maltempo.