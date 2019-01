Maltempo: emergenza neve rientrata a Matera, riaprono le scuole

Il Comune di Matera ha deciso di cessare le attività del centro operativo comunale (Coc) della protezione civile, non ravvisando ulteriori necessità legate al maltempo. Nel corso della giornata i mezzi del Comune hanno effettuato interventi al Borgo Venusio e hanno lavorato al controllo delle alberature che sorgono nei pressi degli edifici scolastici. Gli impianti di riscaldamento sono entrati in funzione per permettere l’ingresso degli studenti nelle aule. Per questi motivi l’amministrazione ha informato che domani mattina le scuole saranno regolarmente aperte. ”Non esistono più condizioni di emergenza – sottolineano il vicesindaco Giuseppe Tragni e l’assessore alla protezione civile, Nicola Trombetta -. La situazione in città sta tornando alla normalità. A partire da domani i tecnici comunali saranno all’opera per valutare eventuali danni e per allestire le squadre di intervento per rimuovere rami e alberature cadute”.